27 декабря 2022, 12:49
Россияне стали реже обращаться к врачам с симптомами гриппа и ковида
Попова: снижение случаев гриппа и ковида связано с меньшим количеством визитов к врачам
Снижение в России официально зарегистрированных случаев заболевания гриппом, ОРВИ и ковидом может быть связано с уменьшением числа обращений граждан в медучереждения с соответствующими симптомами. Таким мнением поделилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее процитировал ТАСС.
«Снижение регистрируемой заболеваемости может быть связано с тем, что граждане в преддверии праздников меньше обращаются в медучреждения, даже при сильном недомогании», — отметила она.
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Из-за этого региональным подразделениям Роспотребнадзора поручили продолжить работать с врачами и населением. Тем расскажут про важность профилактики заболеваний. Также гражданам напомнят о необходимости получить медпомощь при недомогании.
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Об этом решении главы ведомства стало известно по итогам селекторного совещания.
Ранее представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщали, что в России показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю снизился. При этом общую эпидемобстановку в стране в ведомстве оценивают как достаточно стабильную.
Роспотребнадзор
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