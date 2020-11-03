Россияне стали поедать антибиотики в борьбе с коронавирусом. Но они не помогают

Потребление антибиотиков в России выросло на фоне пандемии коронавируса, несмотря на то, что эти препараты бесполезны при вирусных инфекциях. Об это сообщила директор департамента Минздрава РФ по организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровья Инна Куликова.

«Ситуация с антибиотиками, скажем так, очень сложная, потому что их потребление выросло. Хотя антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история», — передает ТАСС слова Куликовой.

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что врачи стали слишком часто назначать болеющим COVID-19 антибиотики, сообщает RT. По его мнению, при коронавирусной инфекции антибактериальная терапия ничем не поможет.

В сентябре ученые из Университета Иллинойса в Чикаго и вовсе установили, что используемый при борьбе с COVID-19 антибиотик азитромицин может убить. Выяснилось, что он способен вызвать сердечный приступ, если его применять вместе с другими препаратами. Экспертам пришлось изучить данные 44 миллионов пациентов, которые принимали амоксициллин и азитромицин.