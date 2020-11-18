Россияне стали массово скупать кислородные подушки и аэрозоли из-за коронавируса

Аналитики заметили, что этой осенью продажи кислородных подушек и аэрозолей увеличились в восемь раз. Эксперты связывают это с ажиотажем, который возник вокруг дефицита товаров в аптеках.

О росте популярности на кислородные подушки сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование службы аналитики IT-компании «Платформа ОФД». По их данным, средний чек покупки кислородного концентратора составил 30 650 рублей — это в два раза больше прошлогодних показателей. Основной рост на эти товары пришелся на ноябрь.

«Граждане стремятся максимально обезопасить себя, свои семьи от негативных последствий вируса и зачастую покупают такие товары про запас, „на всякий случай“. Подобный ажиотаж, как правило, связан в том числе и с сарафанным радио, которое сообщает о дефиците того или иного товара в местной аптеке», — рассказали эксперты «Платформы ОФД».

Научный руководитель иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо отметила, что при COVID-19 начинается кислородная недостаточность, из-за чего повреждаются ткани легких. Поэтому дополнительный кислород так необходим для использования в домашних условиях, пока к пациенту едет скорая помощь.

Однако некоторые эксперты считают, что кислородная подушка способна помочь далеко не всем болеющим. И если она понадобилась человеку впервые — нужна госпитализация. По их мнению, пользоваться такими приборами нужно под наблюдением специалиста и по назначению врача.