Здоровье 06 декабря 2022, 02:44 Россияне стали легче переносить ОРВИ и грипп Эксперт Минздрава Драпкина: большинство россиян легче переносят грипп и ОРВИ freepik

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Заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом в большинстве случаев протекают относительно легко. Однако даже легкая болезнь может привести к обострению хронических заболеваний, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей практике Минздрава России Оксана Драпкина. Ее проуитировало РИА «Новости».

«Осень — начало зимы считается традиционным периодом роста заболеваемости ОРВИ, гриппа и ковида. В большинстве случаев заболевания протекают в относительно легкой форме, но встречаются случаи и тяжелого течения, требующие госпитализации», — сказала директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

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Она предупредила, что респираторные инфекции легкого течения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний и их прогрессирование. К примеру, могут участиться приступы стенокардии при ишемической болезни сердца.

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Если человек заразился респираторной инфекцией, необходимо принимать один противовирусный препарат и соблюдать гигиенические мероприятия, чтобы не заразить окружающих.

Ранее доктор биологических наук Петр Чумаков заявил, что заболеваемость гриппом в этом эпидсезоне может подскочить в полтора-два раза, проиграв конкуренцию коронавирусной инфекции