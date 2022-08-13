Россияне стали чаще выздоравливать от ковида

По состоянию на 11:00 по московскому времени российские врачи зафиксировали 28 694 случая заражения коронавирусом за последние сутки. Об этом сообщили в ежедневно обновляемой сводке на сайте оперштаба.

По данным ведомства, за последние сутки из-за заражения коронавирусом по всей стране госпитализирован 2761 россиянин. Больше всего пациентов с COVID-19 поступило в больницы Москвы и Санкт-Петербурга.

При этом всего по стране 28 694 человека получили положительные результаты тестирования на коронавирус. Это на 884 случая заражения меньше по сравнению с данными предыдущего дня.

Также оперштаб сообщил, что врачи освободили от наблюдения в связи с выздоровлением 16 874 россиянина. Этот показатель показал сильный прирост за последние сутки. Вчера, 12 августа, от ковида вылечились 14 320 человек.

Представители ведомства сообщили, что за последние сутки в стране официально зафиксировано 60 летальных исходов заболевания COVID-19. Это на три смерти больше по сравнению с суточными данными прошлого дня.

Кроме того, представители оперштаба обновили статистику по вакцинации от коронавируса. По состоянию на 12 августа первый этап вакцинации прошли 94 697 949 россиян. Этот показатель включает в себя статистику и по применению однокомпонентных препаратов. Полный цикл прививки сделал 89 423 801 человек.

По данным ведомства, объем коллективного иммунитета у жителей РФ составляет 7,4%.