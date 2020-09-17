Россияне стали чаще проверяться на ВИЧ

Андрей Кондрахин, член Российского научного медицинского общества терапевтов, считает, что интерес жителей нашей страны также связан и с тем, что блогеры и инфлюенсеры стали чаще высказываться на тему ВИЧ.

Помимо этого, врачи также предлагают своим пациентам пройти тестирование на наличие заболевания. По словам Кондрахина, самая активная информационная кампания была в 2016–2018 годах.

Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог, считает, что люди стали понимать, что заразиться ВИЧ можно даже если у вас был всего один незащищенный половой акт.

«При этом нужно понимать, что многие россияне сдают тест на ВИЧ по назначению врача — к примеру, перед операцией — или же в связи с необходимостью предоставить соответствующую справку по месту работы. В частности, речь идет о медиках, а также людях, которые работают с детьми и в сфере общественного питания», — поделилась специалист.