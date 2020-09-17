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    17 сентября 2020, 11:29

    Россияне стали чаще проверяться на ВИЧ

    Анастасия Кременчугская

    С каждым годом все больше россиян сдают тесты на наличие антител к ВИЧ. По данным специалистов, происходит это благодаря широкой информационной программе. Все больше людей стали узнавать о заболевании. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.

    Андрей Кондрахин, член Российского научного медицинского общества терапевтов, считает, что интерес жителей нашей страны также связан и с тем, что блогеры и инфлюенсеры стали чаще высказываться на тему ВИЧ.

    Помимо этого, врачи также предлагают своим пациентам пройти тестирование на наличие заболевания. По словам Кондрахина, самая активная информационная кампания была в 2016–2018 годах.

    Любовь Ерофеева, директор Ассоциации народонаселения и развития, акушер-гинеколог, считает, что люди стали понимать, что заразиться ВИЧ можно даже если у вас был всего один незащищенный половой акт.

    «При этом нужно понимать, что многие россияне сдают тест на ВИЧ по назначению врача — к примеру, перед операцией — или же в связи с необходимостью предоставить соответствующую справку по месту работы. В частности, речь идет о медиках, а также людях, которые работают с детьми и в сфере общественного питания», — поделилась специалист.

    Новости SMI.FM