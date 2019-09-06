Россияне стали чаще посещать медиков для профилактики

По ее словам, доля посещения россиянами врачей с целью профилактики выросла до 34%. Такой рост отметили за последние четыре года.

«С 2014 по 2018 год доля посещений врача с целью профилактики среди всех посещений (а это гигантское количество — 1,2 миллиарда в год) выросла до 34%», — заявила Скворцова.

Министр добавила, что в 2019 году регламент профилактических осмотров и диспансеризации изменили. Теперь россияне могут проходить ежегодно профосмотр, а жители старше 40 лет — диспансеризацию.

По словам Скворцовой, со следующего года для людей старше 65 лет введут дополнительные скрининги на возраст-ассоциированные патологические состояния. Речь идет о когнитивных нарушениях (нарушения памяти, субдепрессия и депрессия), состоянии костей и онкологических заболеваниях, сообщил сайт «Дни.ру».