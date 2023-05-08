Здоровье 08 мая 2023, 11:06 Россияне стали больше болеть Минздрав указал на рост почти в 4% показателей по общей заболеваемости в России РИА «Новости»

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Жители России в 2022 году стали больше болеть. По данным Минздрава, общая заболеваемость, по сравнению с прошлым годом, выросла почти на 4%. Об этом сообщило РИА «Новости».

В отчете министерства отметили, что первичная заболеваемость тоже показала рост — почти на 5%. Общая при увеличении на 3,83% составила 174 516,8 на 100 тысяч населения. В 2021 году показатель равнялся 168066,5 на 100 тысяч жителей страны.

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В 2022-м общая заболеваемость росла почти по всем классам. Первое место заняли болезни органов дыхания с приростом в 3,6%, на втором оказались заболевания системы кровообращения (5,8%). Третье досталось болезням костно-мышечной системы и соединительной ткани — плюс 7%.

На 4,6% увеличилась в ушедшем году общая заболеваемость новообразованиями. Такие же показатели и по первичной заболеваемости населения России в 2022 году.