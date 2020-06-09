Россияне с артритами пожаловались на недостаток лекарств

Больные аутоиммунными и ревматическими заболеваниями во всех регионах России остались без жизненно необходимого лекарства — гидроксихлорохина. Все из-за того, что препарат признали эффективным при лечении COVID-19 и включили во временные методические рекомендации Минздрава по борьбе с этим заболеванием.

Перебои с гидроксихлорохином (торговое название «Плаквенил», «Иммард») россияне стали замечать еще в марте, пишет газета «Известия». Сейчас препарат поступает в больницы, минуя розницу, а в аптеках его раскупили те, кто хотел обезопасить себя на случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, свыше 150 тысяч человек во всех российских регионах остались без жизненно необходимого лекарства.

Препарат снова попал в последнюю версию рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19, поэтому спрос на него не падает.

Пациенты из разных регионов рассказали изданию, что перебои с лекарствами могут повлечь за собой ухудшение состояния, рост слабости и болевого синдрома. А большинству из них мартовских запасов хватит максимум на месяц.

Роспатент уже получил около сотни заявок на создание лекарства для борьбы с последствиями заражения коронавирусом. Отечественный препарат от COVID-19 появится в России уже к середине лета.