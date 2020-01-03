Россияне разработали полезный для здоровья консервант

Ученые Бийского технологического института Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) разработали уникальную добавку, с помощью которой можно продлить сроки хранения продуктов и одновременно укрепить иммунную систему. Натуральный консервант разработан на основе облепихи.

«Создание безопасного консерванта — очень актуальная задача. Все понимают, насколько вредны искусственные добавки в пище. Думаю, в ближайшем будущем их использование могут совсем запретить. И на рынке будет очень востребованы полезные консерванты. Поэтому над решением этой задачи сегодня бьются ученые во всем мире. Нам известны разработки коллег из Индии, США. Но пока готового продукта никто не предложил», — рассказал заместитель директора по науке Бийского технологического института АлтГТУ Владимир Хмелев. Его слова привела «Российская газета».

Зато россияне могут предложить абсолютно натуральный, безвредный консервант, без всякой химии. Он способен безопасно сохранять еду. При этом сроки хранения продуктов увеличиваются без потери качества еды. Этот консервант делают из отходов облепихи - шрота, который остается после того, как из ягод выжмут сок и мякоть.

С помощью ферментов ученым удалось ускорить химические реакции в живых клетках. Так были получены полифенолы — мощные естественные антиоксиданты, защищающие клетки человеческого организма от вредных реакций. Одновременно эти вещества не дают вредоносным бактериям и микроорганизмам развиваться в пищевых продуктах.

Новинку уже испытали в лабораториях. Эффективность ее антиоксидантного и антимикробного действия подтвердили экспериментально.