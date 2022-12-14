Здоровье 14 декабря 2022, 15:22 Россияне рассказали о своих ЗОЖ-привычках hh.ru: около 40% россиян всегда придерживаются ЗОЖ Unsplash

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Сайт hh.ru провел опрос, в котором узнал, как россияне относятся к здоровому образу жизни. Об этом сообщило издание Life.ru.

Примерно 93% знакомы с этим понятием. Около 40% соблюдают ЗОЖ всегда. Еще 29% следуют ему время от времени. 10% вообще об этом не задумываются.

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Также известно, что 78% респондентов стараются быть регулярно физически активными, побольше гулять, 70% стараются спать не менее сами часов, еще 66% стремятся правильно питаться.

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Около половины россиян занимаются спортом, например, ходят в бассейн или в фитнес, 49% минимизируют количество алкоголя, еще 47% стараются избегать стресса.

Для поддержания ЗОЖ многие используют гаджеты. Самыми популярными являются фитнес-браслет или приложение на телефоне — они есть у 33%, умные весы используют 12% респондентов, еще 6% ставят таймер, чтобы не забывать пить достаточно воды.

Известно также, что 8% тратят на здоровый образ жизни от одной до пяти тысяч рублей в месяц, у 34% уходит примерно 6–15 тысяч, а еще 36% выделяют на это еще более крупные суммы.