Россияне рассказали о своем отношении к спорту и здоровью

Большинство россиян довольны своим здоровьем и физическим состоянием, хотя далеко не все регулярно занимаются спортом. Такие результаты представил аналитический центр НАФИ после опроса.

«Половина россиян удовлетворены своим здоровьем (52%) и положительно оценивают свою физическую форму (48%), при этом в зависимости от социально-демографического портрета человека оценки различаются», — приводит РИА «Новости» результаты опроса.

За последний месяц никакими видами спорта не занимались 73% россиян. Среди женщин этот показатель еще больше — 77%. Опрос проводился в сентябре текущего года, в нем приняли участие 1,6 тысячи жителей нашей страны.

Больше половины опрошенных не считают, что им нужно начать заниматься спортом или увеличить физические нагрузки. Среди них пенсионеры, неработающие россияне и граждане с низким уровнем доходов. При этом именно жители Москвы меньше других занимаются спортом, но чаще жалуются на проблемы со здоровьем.

Ранее эксперты рассказали, как натренировать свой иммунитет. Для этого нужны физические нагрузки, но и с ними важно не переборщить.