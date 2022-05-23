Россияне рассказали о способах борьбы с весенней хандрой

Сайт kp.ru провел опрос, в ходе которого выяснил, как россияне справляются с весенней апатией и усталостью. Оказалось, что две трети жителей страны стараются внимательнее следить за своим здоровьем, чтобы победить авитаминоз.

По мнению медиков, именно весной многим людям нехватает витаминов. Это провоцирует ряд неприятных симптомов, таких как апатия, усталость, недомогание и головная боль.

29% опрошенных рассказали, что весной стараются принимать витаминные комплексы, чтобы укрепить иммунитет и улучшить общее самочувствие. При этом 23% опрошенных используют для этих целей свежие овощи и фрукты.

10% отметили, что стараются как можно больше времени уделять прогулкам, а 7% пытаются больше отдыхать и высыпаться.

«Я принимаю витамины, ем фрукты, овощи, гуляю больше, чем зимой. А также считаю, что правильный режим сна — 50% нашего здоровья», — рассказала участница опроса.

2% признались, что справляются с апатией с помощью спорта, а 1% устраивает себе отпуск.

Оставшиеся 29% заявили, что не предпринимают никаких мер, так как не сталкиваются с подобным неприятным состоянием.