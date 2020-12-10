Россияне рассказали о разном уровне антител после прививки от COVID-19

Уровень антител у россиян, которым сделали прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V», оказался разным. У некоторых он превысил норму, у других организм не дал иммунный ответ.

После введения препарата о результатах РИА «Новости» рассказали семь человек. Они не могли получить плацебо, поскольку вакцинировались не в рамках пострегистрационных испытаний. Тесты на антитела получившим прививку сделали через три недели после введения второй дозы вакцины.

Уровень антител IgG у первого привитого находился на уровне 40,74 единицы на миллилитр (норма — 10,00 или меньше). У второго результат показал 20,00 единиц, у третьего — 14,60 единицы на миллилитр. Исследования проводились одинаковыми тест-системами.

Двое выяснили уровень антител другими тестами: при норме 1,1 у одного было значение 15, а у другого 17,57 при норме 0,8.

Специалисты отмечают, что сравнивать полученные на разных тест-системах результаты пока невозможно — единых стандартов нет. Антитела G, на которые проверяют при взятии анализа, защищают от заражения коронавирусом.

Среди вакцинированных у одного человека спустя три недели после прививки антитела оказались немного выше нормы. Через несколько дней они снизились — почти вдвое.