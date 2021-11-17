Россияне продолжат тщательно мыть руки после пандемии

45% россиян продолжат по привычке тщательно мыть руки после пандемии. Это стало понятно из исследование STADA Health report, которое провели в 15 странах. Об этом сообщила «Газета.ru».

Также выяснилось, что 20% россиян планируют продолжить носить маски, а 31% хотят и дальше соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, россияне стали больше ценит активный образ жизни. Об этом заявили 58% россиян. Больший показатель быть отмечен лишь в Португалии. Там спортом после пандемии планирует заниматься 62% опрошенных.