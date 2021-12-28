Россияне потратили более 300 миллионов рублей на зарубежные прививки

Больше шести тысяч россиян уезжали за рубеж для того, чтобы сделать прививку от коронавируса заграничной вакциной. На подобные путешествия они потратили примерно 310 миллионов рублей. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Точной статистики, сколько наших соотечественников уже побывали за рубежом в прививочных турах, нет. Но, по оценкам туроператоров, их суммарное количество — более шести тысяч человек. Учитывая среднюю стоимость тура, можно предположить, что россияне потратили на вакцинные туры совокупно около 310 миллионов рублей», — говорится в сообщении ассоциации.

Сумму трат на «вакцинные туры» в АТОР посчитали приблизительно — исходя из средней стоимости путевок. Такие поездки — это отдельное мероприятие, на которое поступает от 20 до 100 заявок каждую неделю начиная с сентября, когда возможность пройти иммунизацию за границей появилась.

Получить дозу заграничного препарата можно в Германии, Греции, Словении, Сербии, Хорватии, Болгарии и Армении. Бесплатно свои вакцины предоставляют компании Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna и AstraZeneca. Чаще всего с такой целью россияне летают в Хорватию, Сербию и Болгарию.