Россияне не до конца осознали, насколько важно соблюдать режим самоизоляции. Не все понимают всю серьезность ситуации с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал во время интервью ТАСС. Он отметил, что пик заболеваемости в стране пока не достигнут, и существует несколько вариантов развития событий. В лучшем случае, он придется на лето — если комплекс принятых мер поможет остановить или приостановить распространение вируса.

В худшем случае, пик может произойти уже в ближайшее время — если люди не будут соблюдать принятые мере по сдерживанию коронавируса в стране.

«Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации», — отметил Мурашко.

Несмотря на это, многие люди — особенно пожилые — понимают, насколько серьезна сложившаяся ситуация. Глава Минздрава отметил, что в стране значительно снизилось количество плановых пациентов, которые проходят амбулаторное лечение — в тех случаях, когда процедуры можно отложить на более поздний срок.

Мурашко подчеркнул, что все ограничения вводят, чтобы уменьшить число новых заболевших и снизить нагрузку на медицинские учреждения. Он подчеркнул, что остановить прирост новых пациентов с коронавирусом можно будет только с помощью жесткого карантина и блокировки любой активности жителей страны. По словам министра здравоохранения, в конце недели власти оценят эффект от уже принятых ограничений. При необходимости, в России введут дополнительные меры.

По последней информации, в России зафиксировали 13 584 случая заражения новым типом коронавирусной инфекции. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 1667 человек.