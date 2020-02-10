Россияне начали шарахаться от китайцев. Виноват коронавирус

Эпидемия коронавируса внесла свои коррективы в дружбу народов. Теперь россияне с осторожностью и опаской относятся к китайцам, которых встречают в общественных местах. Китайцы обижаются.

«Когда я шел по проходу в поезде, заметил, что одна девушка нахмурила брови и прикрыла нос и рот рукой. То же самое происходит и в общественном транспорте — мой друг ехал в автобусе в Петербурге, а один из пассажиров попросил его отойти подальше — видимо, боялся», — рассказал студент СПбГУ Ся Юй. Его слова привел сайт «Фонтанка».

Действительно, в Санкт-Петербурге и Москве практически не осталось китайцев, которые приехали в составе туристических групп. Подавляющее большинство азиатских лиц, которых сейчас можно увидеть в общественных местах, давно живут в России и никакого отношения к провинции Хубэй, откуда по планете шагнул коронавирус, не имеют. А те, кто остался — это студенты, сотрудники сферы обслуживания, переехавшие в Россию искатели лучшей жизни.

Повар Цжао Цинг-Сун уже несколько лет назад приехал в Петербург. Он работает в неплохом ресторане средней руки.

«Посетителей к нам приходит столько же, сколько и раньше. Но, по моим ощущениям, в целом из-за коронавируса местные стали относиться к нам хуже», — с обидой рассказал Цинг-Сун.

По словам другого ресторатора, владельца ресторана «Ми Фэн» Джана Хуэя, ничего ужасного в том, что китайцев стали обходить стороной и от них шарахаться, нет. Это легко объяснимо. Люди взволнованы напуганы, некоторые в панике.

«Я вообще не вижу ничего ужасного в том, что люди обходят китайцев стороной. Это же для безопасности — никто не хочет заразиться, — с пониманием заметил Джан Хуэй.