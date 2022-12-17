Здоровье 17 декабря 2022, 18:45 Россияне начали чаще покупать защитные маски Wildberries сообщил об увеличении спроса на защитные маски в России РИА «Новости»

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Россияне стали чаще покупать защитные маски из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса Wildberries.

В период с 10 по 16 декабря россияне купили масок на 50% больше, чем на аналогичной неделе в ноябре. Больше всего спрос вырос в Санкт-Петербурге, где общей количество заказанных масок выросло на 142%.

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В Москве спрос на индивидуальные маски вырос на 61%, в республике Татарстан — на 41%, в Краснодарском крае — на 35%.

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Ранее стало известно, что Роспотребназор по Москве рекомендовал сотрудникам столичных учреждений социальной защиты и здравоохранения носить маски из-за ситуации с ОРВИ и гриппом, писал телеканал «Царьград».

Ведомство подчеркнуло, что в стационарах следует временно отменить посещение родственников, а также замерять температуру на входе у амбулаторных пациентов.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин поручал продолжить проведение вакцинации от гриппа в стране.