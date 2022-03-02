Россияне начали чаще обращаться к психологам

Жители России стали чаще обращаться за помощью психологов после начала специальной военной операции на Украине. Об этом «Коммерсанту» рассказала директор службы «Ясное утро» Ольга Гольдман.

«В эти дни число звонков резко увеличилось, чем, например, во время пандемии коронавируса. Обычно люди редко прибегают к телефону доверия. Чтобы решиться на этот шаг, нужно быть в очень сложной ситуации», — рассказала она.

Гольдман рассказала, что в основном звонки связаны с жалобами на чувство вины из-за спецоперации, тревогу, а также на потерю ощущения безопасности.

В частности, один из обратившихся рассказал, что его бизнес разрушился из-за отказа людей работать. Другая собеседница добавила, что ее муж решил эмигрировать в другую страну, тем самым разрушив их брак.

Среди основных опасений людей, по данным Гольдман, присутствует риск не справиться с выплатой по кредитам, а также потерять работу.