Россияне могут бесплатно сдать анализ на ВИЧ

Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора проводит акцию «СТОП ВИЧ/СПИД», приуроченную ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. С 1 по 5 декабря бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию можно в офисах CMD и партнеров по всей России.

Всемирный день борьбы со СПИДом в этом году проходит под девизом «Ликвидировать неравенство. Покончить со СПИДом. Прекратить пандемии».

Распространение ВИЧ-инфекции остается одной из главных проблем человечества. По оценке ЮНЭЙДС, в мире 38 миллионов человек живут с ВИЧ, из них более семи миллионов даже не подозревают об этом. Своевременно выявить инфекцию и начать лечение позволит регулярное анонимное тестирование.

Центр молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора с 1 по 5 декабря проводит акцию «СТОП ВИЧ/СПИД», в рамках которой во всех медицинских офисах CMD и партнеров по всей России можно бесплатно сдать анализ на ВИЧ. Акция проводится с 2017 года, за это время тестирование бесплатно прошли более 18 тысяч человек.

Об условиях участия в акции можно узнать на сайте CMD.