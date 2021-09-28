Россиянам с заболеваниями щитовидки рассказали, какую необходимо пить воду

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пациентами с заболеваниями щитовидной железы и частыми депрессиями пить минеральную воду. Однако, по ее словам, следует различать три ее вида — столовую, лечебно-столовую и лечебную, передала «Вечерняя Москва».

«Столовая вода имеет наименьшую минерализацию. В лечебно-столовой она не превышает десяти граммов, а вот в лечебной эта цифра значительно выше. Следовательно, первый вариант подходит абсолютно всем, кроме детей и подростков, поскольку у них своя отдельная вода. Второй вариант актуален для людей, которые хотят пройти профилактику аутоиммунных заболеваний и специально пьют такую воду. А вот лечебная назначается строго по рекомендации медика и имеет широкий спектр воздействия», — пояснила специалист.

Она добавила, что в зависимости от болезни врач сам подбирает воду с определенными микроэлементами, которые должны помочь пациенту решить его проблему. При болезнях желудка назначается минеральная вода, в которой содержится щелочь. При гипертиреозе и аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы медики рекомендуют пропить курс лечебной воды с высоким содержанием йода. Магниевую воду назначают при повышенном давлении, депрессии и стрессах.

Любую лечебную воду можно пить непродолжительным курсом. Через какое-то время его можно повторить. Не стоит забывать, что бесконтрольное употребление лечебной воды может привести к обратному эффекту, заключила специалист.