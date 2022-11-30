30 ноября 2022, 22:08
Россиянам с аллергией на мороз посоветовали носить балаклавы
Аллерголог Болибок: при аллергии на мороз следует носить балаклаву
Аллерголог Владимир Болибок рассказал, что у некоторых людей бывает аллергическая реакция на мороз. На улице им следует носить балаклавы, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
Врач уточнил, что это заболевание проявляется в возникновении крапивницы после пребывания на холоде. Таким людям необходимо носить на улице максимально закрытую одежду.
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«Надо беречься холода: тепло одеваться, использовать балаклавы, капюшоны, шарф. Все части тела должны быть закрыты. На руках перчатки, на ногах — теплая обувь», — подчеркнул Болибок.
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