Здоровье 11 июня 2023, 04:01 Россиянам рекомендовали отказаться от пива в сильную жару Врач Кашух развеяла миф об охлаждающих свойствах пива в жару РИА «Новости»

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Частое употребление пива в жару может спровоцировать проблемы со здоровьем. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Многие люди пьют пиво в жаркую погоду, однако это может привести к тому, что в организме произойдет обезвоживание. Это чревато потерей жидкости и полезных минералов, таких как калий, кальций, магний и натрий. При этом употребление алкоголя только усиливает этот процесс, пояснила врач.

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По словам Кашух, превышение дозы пива в жару может вызвать алкогольную интоксикацию, которая будет увеличиваться в условиях обезвоживания и высокой температуры. Она также указала, что в жару пиво не действует как охлаждающий напиток, оно только расширяет сосуды. В итоге, после кратковременного ощущения прохлады тело снова начнет испытывать жару.

«Более того, пиво, особенно в жару, создает дополнительную нагрузку на организм, поэтому людям, у которых есть заболевания печени или сердца, рекомендуется полностью отказаться от употребления алкоголя», — сообщила медик.

Для утоления жажды нужно выбирать прохладительные безалкогольные напитки, например, чаи, морсы, натуральный лимонад и минеральную воду.