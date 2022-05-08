Россиянам рекомендовали не пренебрегать медицинскими масками на параде Победы

Во время парада Победы и шествия «Бессмертного полка» людям, не болевшим ранее ковидом, не следует пренебрегать ношением масок. Такое мнение в интервью ТАСС высказал научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

«Я посоветовал бы, если человек идет [на мероприятия] и еще не болел коронавирусной инфекцией, надеть маску», — сказал он.

Ученый отметил, что в подобной ситуации людям не удастся избежать тесного контакта друг с другом. При этом речь дет не о декоративных масках, а о таких средствах защиты, как медицинские маски и даже респираторы. При этом Зверев не рекомендовал перед парадом и шествием принимать противовирусные препараты, как минимум, потому что таких препаратов против коронавируса не существует.

«У нас нет противовирусных препаратов, которые бы специфически действовали на этот вирус. С другой стороны, если человек испытывает какой-то дискомфорт, если он чувствует, что у него какое-то заболевание верхних дыхательных [путей], то лучше <...> воздержаться и остаться дома», — заключил он.

Планируется, что в 2022 году в параде на Красной площади примут участие 11 тысяч человек и 131 единица техники. В шествии «Бессмертного полка» в столице ожидается участие до одного миллиона человек.