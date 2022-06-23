Россиянам разрешили есть мороженое при больном горле
Гастроэнтеролог Лопатин заявил, что мороженое можно есть при больном горле
Вопреки распространенному мнению, мороженое можно употреблять при больном горле. Однако стоит соблюдать несколько правил. Таким мнением поделился гастроэнтеролог Сергей Лопатин. Об этом сообщило utro.ru.
Медик пояснил, что боли в горле провоцирует не холод. Как правило, проблемы возникают из-за бактерий и вирусов, которые распространяются в организме. Мороженое может усугубить ситуацию, так как охлаждает пленку слизистой, которая защищает горло. Из-за этого бактерии могут быстрее распространяться по горлу и вызывать новые болезни.
Однако если знать меру, то лакомство не навредит организму. Важно не глотать его большими кусками, тогда с состоянием горла все будет в порядке.
Ранее диетолог Маргарита Будасси поделилась рецептом полезного мороженого. По ее словам, в состав такого десерта должны входить цельное или сухое молоко, яичный желток или сливочное масло, а также сахар или сироп. Кроме того, можно добавить в десерт какао, шоколад или шоколадную крошку, ягоды, фруктовый сок, кокосовую стружку и орехи.