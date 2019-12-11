Россиянам разрешат записываться ко врачу без полиса ОМС

Сейчас для записи ко врачу необходимо предоставить полис обязательного медицинского страхования. ФОМС и территориальный фонд ОМС Московской области начали работу над сервисом, который позволит россиянам обращаться в больницы или поликлиники только по паспорту.

«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени», — сообщили RT в пресс-службе ФОМС.

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Таким образом, россиянам не придется показывать полис, а потребуется предоставить только паспорт.

При этом использование нового сервиса не будет обязательным для всех поликлиник и больниц. Каждый регион сможет решить сам, есть ли необходимость переходить на новую систему.

Также в ФОМС рассказали, что скоро жители России смогут пользоваться цифровой формой полиса. Его можно будет сохранить, например, на смартфоне или планшете. Старые полисы также будут действовать.

Нововведения потребуют внести поправки в законодательство, которые планируют завершить к концу марта 2020 года.