Россиянам разрешат записываться ко врачу без полиса ОМС
«Проверка действующего страхования будет осуществляться в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени», — сообщили RT в пресс-службе ФОМС.
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Таким образом, россиянам не придется показывать полис, а потребуется предоставить только паспорт.
При этом использование нового сервиса не будет обязательным для всех поликлиник и больниц. Каждый регион сможет решить сам, есть ли необходимость переходить на новую систему.
Также в ФОМС рассказали, что скоро жители России смогут пользоваться цифровой формой полиса. Его можно будет сохранить, например, на смартфоне или планшете. Старые полисы также будут действовать.
Нововведения потребуют внести поправки в законодательство, которые планируют завершить к концу марта 2020 года.