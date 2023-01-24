Здоровье 24 января 2023, 17:11 Россиянам разъяснили, почему надо ходить в очках при плохом зрении

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Врач-офтальмолог Игорь Попов рассказал Life, что не надо бояться очков при проблемах со зрением. По словам специалиста, зрительные функции ухудшатся без должной коррекции зрения.

«Мышцы, которые правильно и полноценно работают в очках, без очков перенапрягаются. Кровоснабжение глаза также ухудшается, создаются предпосылки к снижению остроты зрения, ухудшается общее эмоциональное состояние человека», — цитирует специалиста радио «КП».

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Он обратил внимание на то, что очки дают правильный зрительный образ, снимая повышенную зрительную нагрузку. В итоге человек не перенапрягает глазные мышцы и он ощущает меньшую усталость.

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