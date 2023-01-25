Здоровье 25 января 2023, 16:02 Россиянам разъяснили, какие виды рака передаются по наследству

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Директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев рассказал порталу News.ru, что некоторые виды онкологических заболеваний являются наследственными.

ИА Nation News уточнило, что имеются в виду рак яичников, молочной железы и предстательной железы. Специалист обратил внимание на то, что мутация закрепляется в генах и с вероятностью 50% передается от родителя к ребенку.

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«Соответственно, есть формы наследуемые и есть формы ненаследуемые, которых существенно больше», — добавил собеседник издания.