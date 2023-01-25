25 января 2023, 16:02
Россиянам разъяснили, какие виды рака передаются по наследству
Директор Бюро по изучению рака Илья Тимофеев рассказал порталу News.ru, что некоторые виды онкологических заболеваний являются наследственными.
ИА Nation News уточнило, что имеются в виду рак яичников, молочной железы и предстательной железы. Специалист обратил внимание на то, что мутация закрепляется в генах и с вероятностью 50% передается от родителя к ребенку.
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«Соответственно, есть формы наследуемые и есть формы ненаследуемые, которых существенно больше», — добавил собеседник издания.
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