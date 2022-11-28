Здоровье 28 ноября 2022, 12:07 Россиянам рассказали, зачем при похудении нужно сдавать генетический тест Врач Ирина Колесникова: генетический тест укажет на проблемы, не дающие человеку похудеть

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Принято считать, что главными помощниками при избавлении от лишнего веса являются правильное питание и физические нагрузки. Однако не всегда при соблюдении подобных правил удается скинуть лишний вес, сообщила врач Ирина Колесникова в интервью «Известиям».

Когда всевозможные способы похудения испробованы и ничего не помогло, человеку стоит сдать генетический тест. По мнению врача, именно тест укажет на проблемы в организме с обменом веществ и укажет на возможные пути решения. Так, например, нарушения в генах могут провоцировать постоянные переедания из-за неконтролируемого голода.

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Отмечается, что неблагоприятные изменения в генах практически всегда сопровождаются к склонности к ожирению. Врач уверена, что знание результата своего генетического теста способно решить проблему людей, имеющих проблемы с весом.

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