Россиянам рассказали, возможно ли подхватить «омикрон» во время Крещения

Во время празднования Крещения православные по традиции окунаются в прорубь. Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок в беседе с сайтом kp.ru рассказал, можно ли подцепить болезнь во время праздника.

Из-за угрозы распространения коронавируса некоторым регионам порекомендовали отказаться от данного обряда. Эксперт подчеркнул, что из-за большого скопления людей во время праздника риск заразиться действительно возрастает в несколько раз. Самым опасным местом при этом является раздевалка.

«И раздевалки, и бани — сауны — это закрытые помещения. Часто это бывают постройки — времянки, которые не проветриваются. Если в такое помещение попадет носитель вируса, то концентрация выделяемых им частиц будет достаточна для того, чтобы перезаражать всех вокруг», — рассказал медик.