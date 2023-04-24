Здоровье 24 апреля 2023, 04:12 Россиянам рассказали, влияют ли магнитные бури и северное сияние на здоровье Астроном Смирнова: северное сияние не влияет на организм человека РИА «Новости»

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Северное сияние не влияет на организм человека. Об этом «Известиям» рассказала заведующая обсерваторией Санкт-Петербургского планетария Мария Смирнова.

«Полярное сияние и магнитные бури не оказывают влияния на здоровье и самочувствие человека. Это уже давно проверено и доказано, хотя у нас очень часто продолжают об этом говорить», — сказал она.

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Вечером 23 апреля жители Центральной России могли наблюдать очень редкое для этой полосы природное явление — северное сияние. Соцсети заполнили красочные фотографии из многих городов. «360» собрал комментарии очевидцев и снимки полярного сияния, сделанные в разных округах Подмосковья.

Мария Смирнова добавила, что пик сияния ученые ожидают в предутренние часы 24 апреля — с 03:00 до 06:00.

Астроном также объяснила природу этого завораживающего явления. По ее словам, оно связано со вспышкой на Солнце, которая произошла 21 апреля. За эти дни часть заряженного солнечного вещества долетела до нашей планеты и «зажгла различные газы», что и дало такое красочное свечение.