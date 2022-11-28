28 ноября 2022, 15:57
Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя медлить с вызовом скорой
Скорую незамедлительно нужно вызвать при острых болях
Большое количество вызовов бригады скорой помощи приходится на конец декабря-начало января. Медик Дмитрий Беляков рассказал «Общественной службе новостей», в каких случаях необходимо срочно вызывать скорую.
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Самые распространенные причины недомоганий в новогодний период — это переедания, отравления алкоголем. Медик напомнил, что в такие активные периоды ощущается недостаток врачей. Однако, тянуть с обращением к врачам при острых болях не стоит — необходимо сразу же вызвать бригаду скорой.
Врачи
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