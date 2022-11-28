Здоровье 28 ноября 2022, 15:57 Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя медлить с вызовом скорой Скорую незамедлительно нужно вызвать при острых болях

Читать 360tv в

Большое количество вызовов бригады скорой помощи приходится на конец декабря-начало января. Медик Дмитрий Беляков рассказал «Общественной службе новостей», в каких случаях необходимо срочно вызывать скорую.

Реклама

Самые распространенные причины недомоганий в новогодний период — это переедания, отравления алкоголем. Медик напомнил, что в такие активные периоды ощущается недостаток врачей. Однако, тянуть с обращением к врачам при острых болях не стоит — необходимо сразу же вызвать бригаду скорой.

Авторы: