Россиянам рассказали, в каких случаях не стоит садиться за руль

Врач-терапевт, автор книги «Пока едет „Скорая“» Андрей Звонков рассказал, в каких случаях россиянам не стоит садиться за руль автомобиля. Специалист отметил, что в период коронавируса перед каждой поездкой надо оценивать свое состояние здоровья, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Об этом он сообщил в беседе с радиостанцией Sputnik.

Звонков считает, что даже с температурой 37,5 градуса стоит отказаться от запланированной поездки.

«Обстановка эпидемическая, поэтому любая температура — это подозрение на воспалительный процесс и на COVID-19. Это непредсказуемая болезнь, человек может сейчас чувствовать себя хорошо, а через полчаса потерять сознание. Поэтому однозначно не стоит садиться за руль с температурой. Я бы ориентировался на 37,5 градуса и выше. До этого еще терпимо, но если есть тенденция к росту, то можно сесть за руль с 37,2, а добраться домой с 38,5 градуса», — отметил он.

Терапевт порекомендовал водителям измерять температуру тела и давление перед каждой поездкой. Только так, по его словам, можно обезопасить себя и других участников движения и не попасть в ДТП.