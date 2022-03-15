Россиянам рассказали, в чем разница между дорогой и дешевой зубной пастой

Специалист стоматологической клиники «Мегастом» Владимир Лосев объяснил россиянам, есть ли разница между дешевой и дорогой зубной пастой и чем руководствоваться при ее выборе. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Специалист отметил, что цены зависят не только от марки, но и от составляющих компонентов пасты. Например, дорогая может отбеливать зубы даже с чувствительной эмалью, бороться с кариесом, улучшать местный иммунитет, подходить для людей с имплантами. На стоимость также влияет то, где паста была изготовлена. Если ее производитель из США или Швейцарии, стоит пологать, что товар будет в разы дороже российского.

Лосев подчеркнул, что россияне не должны слепо доверять рекламе при выборе пасты. Также не стоит думать о том, что чистить зубы можно любой зубной пастой, в том числе и детской. Самая лучшая зубная паста та, которую лично порекомендует врач для своего пациента.

Чтобы понять, какая паста подходит вам, необходимо не менее двух раз в год посещать стоматолога-гигиениста и при этом делать у него чистку зубов. Он проведет осмотр полости рта и подскажет, как и чем чистить зубы лично вам.

Помимо чистки зубов, стоит ежедневно пользоваться флоссами, ирригатором, применять полоскания полости рта для укрепления десен, если, конечно, все это было рекомендовано стоматологом.