Здоровье 17 ноября 2022, 16:35 Россиянам рассказали, что изменится в системе ОМС с 1 декабря Профессор РЭУ Плеханова Финогенова: с 1 декабря в системе ОМС объединят данные о пациентах РИА «Новости»

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С 1 декабря в России изменится формат учета в системе ОМС. О предстоящих нововведениях рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова. Она сообщила о новых порядках в беседе с журналистами издания «Прайм».

По ее словам, основная задача подготовленных изменений заключается в объединении данных о предоставленной ранее помощи на региональном и федеральном уровнях. Теперь эта информация будет храниться в общей базе.

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«Реестр создан на базе Государственной информационной системы ОМС», — отметила Финогенова.

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Она сказала, что это упростит жизнь посетителей лечебных учреждений и повысит эффективность работы медиков. Последним теперь будет легче получить больше сведений о пациенте.

Также Финогенова сообщила, что после вступления в силу новых правил врачам не придется вносить в базу сведения по итогам приема гражданина или его обращения в медицинское учреждение.