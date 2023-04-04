Здоровье 04 апреля 2023, 18:58 Россиянам рассказали, тяга к каким продуктам может сигнализировать о паразитах в организме

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Любовь к определенным продуктам может указывать на наличие в организме человека паразитарных заболеваний. Об этом рассказала нутрициолог Татьяна Мещерякова, сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, о таких болезнях может сигнализировать большая тяга к сладостям и жирной пище. Однако не всегда смена пищевых привычек будет указывать на появление паразитов в организме.

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Например, на изменение вкусов могут повлиять детокс-процедуры с глубоким очищением и период беременности.