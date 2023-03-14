Здоровье 14 марта 2023, 18:22 Россиянам рассказали, стоит ли удалять зубы мудрости в профилактических целях

Читать 360tv в

Зубы мудрости необходимо удалять только при наличии медицинских показаний. Об этом сообщила врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург Вероника Мелехова сайту «Аргументы и факты».

По словам специалиста, «восьмерки» нужно убирать в том случае, если они являются причиной нарушения прикуса. Зубы мудрости можно удалить в профилактических целях только при рисках возникновения ортодонтической патологии.

Реклама

Как сообщил RT, показанием для удаления «восьмерок» также является разрушение зуба кариозным процессом.

Реклама