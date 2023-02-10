Здоровье 10 февраля 2023, 10:43 Россиянам рассказали, сколько времени займет восстановление организма после гриппа Врач Роман Горенков: организму потребуется три недели на восстановление после гриппа

Читать 360tv в

Многие переболевшие гриппом пациенты сталкиваются с постгриппозным синдромом, который характеризуется ослаблением иммунитета. О том, сколько времени потребуется организму на полное восстановление после болезни, рассказал доктор медицинских наук Роман Горенков радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, после гриппа организму человека потребуется около трех недель на восстановление. В некоторых случаях этот процесс может занять один месяц.

Реклама

Отмечается, что ускорить восстановление после перенесенной инфекции можно благодаря употреблению витаминов и постепенному подключению минимальных физических нагрузок.

Реклама