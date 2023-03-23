Здоровье 23 марта 2023, 04:46 Россиянам рассказали, сколько воды необходимо пить в день Врачи рассказали, сколько воды нужно пить и когда она вредит организму unsp

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Вода необходима человеку для правильной работы организма. Важно знать, когда она приносит пользу, а когда вред. РБК спросил врачей, сколько нужно пить жидкости в день.

Люди должны выпивать не менее двух литров воды в день. Это наиболее распространенная рекомендация различных медицинских источников и врачей. Однако потребность в воде может варьироваться в зависимости от пола, возраста, образа жизни и уровня активности. Например, спортсменам и кормящим женщинам требуется больше жидкости, а пожилым людям — меньше.

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Рассчитать минимальные потребности в жидкости можно исходя из калорийности и массы тела. В среднем, это 30 миллилитров на килограмм.

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Излишнее употребление жидкости вредно, а в некоторых случаях даже опасно для жизни. В медицинской терминологии это называется гипонатриемия — низкий уровень сахара в крови. Гипонатриемия возникает, когда избыток жидкости выводится почками вместе с натрием, нарушая внутреннюю среду организма, в частности баланс внеклеточной и внутриклеточной жидкостей.

Человеку необходимо пить нужное количество жидкости, при ее переизбытке он рискует получить осложнения, такие как отеки, тошнота, проблемы с сердцем и дезориентация. Врачи настоятельно рекомендуют соблюдать свою норму.