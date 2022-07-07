Россиянам рассказали, сколько шоколада можно съедать за день

Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина заявила, что за день человек может съедать до четырех ломтиков натурального шоколада, не причиняя вред своему здоровью. Об этом написало Ura.ru.

В случае правильного употребления этого продукта, по словам специалиста, шоколад будет способствовать профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, а также успокоению и омоложению.

«Небольшой кусочек шоколада рекомендовано есть ежедневно, поскольку он профилактирует развитие сердечно-сосудистых заболеваний, способствует омоложению. Мы говорим о натуральном шоколаде — содержание какао-бобов должно быть не менее 60%. В шоколаде содержится магний, который снижает давление, поскольку расслабляет сосудистую стенку. Вот почему человек после употребления шоколада чувствует удовлетворение, успокоение», — сообщила диетолог.

Соломатина уточнила, что под четырьмя ломтиками она подразумевает три-четыре квадратика в день, то есть одну полоску.