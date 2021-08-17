Россиянам рассказали, сколько раз можно заболеть ковидом

Главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе рассказал, что в его практике были случаи, когда люди заражались COVID-19 несколько раз. Болезнь продолжает мутировать и не исключено, что она будет сопровождать людей так же, как вирус гриппа, сообщила радиостанция Sputnik.

«Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, но это бывает редко. А так, за год вполне возможно несколько раз заболеть этой инфекцией. Два-три раза — это мы видим достаточно часто», — рассказал Чурадзе.

По словам медика, повторное заболевание, скорее всего, будет протекать легче. Однако если столкнуться с измененным вирусом, возможны более тяжелые последствия. После того, как коллективный иммунитет будет сформирован, в том числе благодаря вакцинации, заболеваемость начнет идти на спад.