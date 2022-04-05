Россиянам рассказали, сколько пельменей можно съесть за день

Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная рассказала, какое количество пельменей можно съедать за день, чтобы не набрать лишний вес. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Чтобы вес не начал резко расти, надо съедать не более 10 штук пельменей за день.

«Пельмени — это тесто и мясо, которые едят со сметаной либо с какими-то приправами, поэтому это достаточно высококалорийный продукт. Если пельмени среднего размера, то десять штук — это полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза», — отметила Бережная.

Несмотря на разрешенную норму, врач рекомендует не увлекаться пельменями каждый день. В случае, если вы готовите их сами, вместо мяса можно положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Вкусовые качества у блюда не станут хуже, а вот калорийность уменьшится. Если же пельмени покупные, то их следует заедать салатом, заключила специалист.