Россиянам рассказали, как спорт спасает от тяжелого COVID-19

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева рассказала, с какой регулярностью нужно заниматься спортом, чтобы защититься от коронавируса и других заболеваний. Об этом сообщил «Ридус».

По ее словам, достаточно одной-двух тренировок около часа в неделю. Но при этом они обязательно должны быть регулярными.

«Мы делали исследование в 2020 году на восемь тысяч респондентов — наши клиенты, которые регулярно занимаются физкультурой. Этот опрос показал, что в 49% случаев люди легче переносили COVID-19, а 26% опрошенных вовсе не заболели», — рассказала Киселева.

Она пояснила, что спорт укрепляет иммунитет, при этом неважно, какие именно физические нагрузки вы выберете. Подходят и кардио, и танцы, и силовые тренировки и так далее.