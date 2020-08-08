Россиянам рассказали, сколько можно пить пива в день

Пиво нельзя назвать полезным напитком, но одна выпитая кружка в день не нанесет вреда для здоровья. При этом к алкогольному напитку необходимо добавить хорошую закуску.

«300 миллилитров пива — допустимая дневная норма, которую можно выпивать с хорошей, полноценной закуской, желательно не жирной. Нельзя пить пиво на голодный желудок, так как это может спровоцировать приступы и спазмы в желудке», — рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Она добавила, что лучше употреблять живое пиво — нефильтрованное. В этом случае всегда нужно смотреть на дату производства и срок годности.

«Полезным пиво может быть только если оно приготовлено из натуральных продуктов. В этом случае оно снижает напряженность, в нем содержится эстроген — женский гормон. И дамы, потребляя пиво, могут пополнять его запасы», — пояснила медик.

По словам Соломатиной, мужчинам не стоит налегать на пенный напиток, так как он снижает уровень тестостерона. У мужчин появляется не только пивной живот, но и женские очертания фигуры.

«Безалкогольное или слабоалкогольное пиво имеет высокий гликемический индекс, способствует развитию инсулинорезистентности и провоцирует развитие диабета второго типа. Кроме того, распитие напитка, который даже не содержит градус, — это прямой путь к образованию атеросклеротических бляшек и появлению лишнего веса», — отметила врач-диетолог

Кроме того, пиво противопоказано детям, беременным и кормящим. Также его нельзя пить людям с нарушением психики, нервной системы и склонным к атеросклерозу.