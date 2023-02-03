Здоровье 03 февраля 2023, 17:10 Россиянам рассказали, с помощью какого оборудования можно выявить рак на ранней стадии Врачи стали использовать возможности МРТ для выявления онкологических заболеваний

Читать 360tv в

При подозрениях на онкологическое заболевание врачи активно применяют магнитно-резонансную томографию (МРТ). Об этом сообщила кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Наталья Брель в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, данный медицинский аппарат способен выявить рак на ранних стадиях с вероятностью в 95%.

Реклама

Как сообщил сайт «Политика сегодня», при жалобах пациентов на болевые ощущения в теле направить на МРТ может только лечащий врач.

Реклама