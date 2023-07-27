Здоровье 27 июля 2023, 18:17 Россиянам рассказали, с какими болезнями могут столкнуться дети курящих женщин Россиян предупредили о риск развития рака у детей курящих женщин

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Родители, которые курят, подвергают риску не только себя, но и своих детей. Ведь у пассивных курильщиков, какими выступают дети, в несколько раз увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».

Также если дети прибывают в помещениях, где курят, у них повышается артериальное давление, возникают проблемы со сном, а также развивается колит.

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Если курящей является кормящая мать, то никотин в большом количестве проникает в организм младенца. Из-за этого у него нарушается работа сердца и сосудов, нервной системы и почек.