27 июля 2023, 18:17
Россиянам рассказали, с какими болезнями могут столкнуться дети курящих женщин
Россиян предупредили о риск развития рака у детей курящих женщин
Родители, которые курят, подвергают риску не только себя, но и своих детей. Ведь у пассивных курильщиков, какими выступают дети, в несколько раз увеличивается риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила «Пенза-Пресс».
Также если дети прибывают в помещениях, где курят, у них повышается артериальное давление, возникают проблемы со сном, а также развивается колит.
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Если курящей является кормящая мать, то никотин в большом количестве проникает в организм младенца. Из-за этого у него нарушается работа сердца и сосудов, нервной системы и почек.
Болезни
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