Россиянам рассказали, с какими анализами нужно срочно вызывать скорую

Доктор медицинских наук, практикующий врач, профессор Антон Ершов рассказал, что даже при нормальном самочувствии данные некоторых анализов сообщают о необходимости вызывать медицинскую помощь. Например, повышенный С-реактивный белок в крови на уровне 100 миллиграммов на литр и выше, написал Life.

«Во всех цивилизованных странах это показатель к госпитализации. И неважно, как человек себя при этом чувствует, какая у него динамика и так далее», — отметил специалист.

С-реактивный белок — это протеин, который при повышении указывает на резкое воспаление в организме. Он может проявляться при самых разнообразных инфекциях, при травмах, некоторых хронических болезнях и вообще при любом повреждении клеток и тканей.

«Проблема в том, что у нас С-реактивный белок очень редко где определяют сразу же, как только человек пришел к врачу, как только ему стало плохо. Хорошо, если он в этот же день сдал анализ, и хорошо, если в этот же день он получил результат, но, как правило, результат готов только на следующий день», — отметил Ершов.

Он добавил, что уже сейчас в Москве начинают внедрять экспресс-тест. Новый метод поможет предотвратить много тяжелых случаев ковида и других болезней.