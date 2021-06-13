Россиянам рассказали, с чем категорически нельзя пить вино

Вино, как и другие спиртные напитки, нельзя употреблять вместе с жирной пищей. Такое сочетание может привести к обострению у людей с хроническими заболеваниями, предупредила гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Анна Денисова.

«С вином, как и с алкоголем вообще, нельзя есть жирное и острое: сало, колбасы, семгу, скумбрию, маринованные овощи, васаби — приправу, которую употребляют вместе с суши. У людей с хроническими заболеваниями — гастритом или язвой — эти продукты могут вызвать обострение», — рассказала медик РИА «Новости».

Она добавила, что сочетание спиртного с жирным может обернуться острым панкреатитом. В итоге человеку придется поехать в больницу, где ему проведут терапию панкреонекроза. При таком диагнозе происходит омертвление тканей и требуется хирургическое вмешательство.

По словам Денисовой, важно следить за количеством выпитого алкоголя. Если речь идет об одном или двух бокалах вина в день, то они не скажутся на состоянии здоровья. При этом бутылка такого спиртного, тем более без закуски, практически на 100% закончится обострением панкреатита, гастрита или язвы.