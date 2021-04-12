Россиянам рассказали про скрытую соль в еде

Работники Роспотребнадзора рассказали, в каких продуктах имеется большое скрытое содержание соли, и как есть так, чтобы не превышать дневную норму потребления. Об этом рассказал ИА Nation News.

Большая часть потребляемой соли приходится на скрытую, которая содержится в продуктах. Таким образом мы получаем до 80%. Лишь остальные 20% мы регулируем сами, когда готовим. Специалисты подсчитали, что больше всего такой незаметной соли оказывается в сосисках, колбасе, соусах, чипсах и майонезе.

Жителями России напомнили, что ежедневная норма соли для каждого человека колеблется в районе до пяти граммов. Ведомство рассказало, что чрезмерное ее потребление приводит в дальнейшем к развитию различных заболеваний: болезням почек, ожирению, проблемам с сердцем.